Voto dos delegados e peso dos Estados: entenda o sistema eleitoral americano

Quem pode votar?

O direito de voto evoluiu ao longo da história. Embora fosse reservado aos proprietários brancos do sexo masculino na época da Constituição americana de 1787, várias emendas estenderam os direitos de voto a certas minorias após a Guerra Civil. Assim, em 1870, a 15ª Emenda concedeu o direito de voto a todo homem sem discriminação "por motivos de raça, cor ou condição anterior de servidão". Esta alteração é parcialmente contestada, em particular pelos estados do Sul, que tomaram medidas para privar os afroamericanos dos seus direitos civis e garantir a "supremacia branca".

Foi preciso esperar até 1965, quando o presidente democrata Lyndon B. Johnson assinou a Lei dos Direitos de Voto, proibindo quaisquer restrições raciais ao direito de voto. Mas este direito foi minado pelos republicanos em 2011, quando a "ameaça" de reeleição do presidente Barack Obama se aproximava.

Em 2013, o caso Shelby County v. Holder desafiou a legitimidade constitucional do Artigo 5° da lei de 1965, que protegia o direito de voto, ao impedir a implementação de qualquer procedimento discriminatório. Desde então, cada Estado tem sido livre para restabelecer as suas próprias regras de direito de voto, sem ter de recorrer ao governo federal, e a discriminação contra eleitores de comunidades negras aumentou exponencialmente. Além disso, a nomeação para a Suprema Corte, durante o mandato de Donald Trump, de três novos juízes conservadores tornou qualquer recurso muito complicado.

Como ocorre o processo eleitoral?

É um processo longo e em cascata que começa em janeiro do ano eleitoral e dura até ao verão antes das eleições gerais de novembro. No sistema eleitoral americano, cada Estado decide as suas próprias regras: a data e o método de votação (votação antecipada, presencial ou por correio), a organização das primárias e dos caucuses, os requisitos de identificação dos eleitores, etc.