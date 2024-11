De Milei a Meloni, apoio a Trump reconfigura a geopolítica da extrema direita mundial

O presidente argentino também retuitou mensagens de outros usuários que comemoravam que, com a vitória de Trump, a [extrema] direita conseguiu se espalhar no norte, centro e sul do continente americano. Javier Milei e Donald Trump têm relações estreitas, são ideologicamente semelhantes e líderes incontestáveis da extrema direita em seus países.

FMI

Na Argentina, além disso, há expectativas de que, com Trump como presidente, os Estados Unidos apoiem negociações do país com o FMI, ao qual Buenos Aires deve US$ 44 bilhões, além de ajudar na concessão de novos créditos. O governo argentino também não descarta a possibilidade de que Milei viaje aos Estados Unidos para parabenizar Trump pessoalmente.

O presidente argentino declarou repetidamente que sua política externa consiste em um alinhamento total com Israel e os Estados Unidos, e agora pretende se estabelecer como um parceiro privilegiado para a nova administração americana na região.

"Mini Trump"

Javier Milei é apelidado dentro e fora da Argentina de "mini Trump" e compartilha o ódio de Trump pelas "elites" (ainda que os dois venham deste meio), seu negacionismo em relação ao clima, sua oposição ao aborto e adotou a mesma linguagem ultrajante do big boss norte-americano. Donald Trump disse que estava "muito orgulhoso" após a eleição do argentino.