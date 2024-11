Lei polêmica contra antissemitismo na Alemanha criminaliza críticas legítimas a Israel, diz Anistia Internacional

No final de outubro, juristas e personalidades do mundo acadêmico, associativo e cultural pediram um texto que "proteja a vida judaica [no país] sem colocar as minorias umas contra as outras".

O texto dos parlamentares destaca "a escala assustadora do antissemitismo baseado na imigração de países do norte da África e do Oriente Próximo e Médio", observando que o fenômeno é "cada vez mais manifesto e violento em círculos de extrema direita" e também ligado ao "anti-imperialismo de esquerda".

(Com AFP)