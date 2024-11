Coesão frente a Trump é questão de "vida ou morte" para Europa, diz jornal

Para o jornal Le Figaro, a Europa busca se mobilizar novamente, após a eleição de Donald Trump e primeira prova para o bloco, sob pressão para se mostrar unido, é a guerra na Ucrânia.

Os aliados europeus de Kiev mostraram que apoiarão a Ucrânia o tempo que for necessário, apesar das divergências entre os líderes do bloco e Viktor Orbán. O primeiro-ministro húngaro, atual presidente do Conselho Europeu, é um dos principais apoiadores do novo presidente americano.

Macron quer mostrar liderança no bloco

O presidente francês, Emmanuel Macron, tenta pesar no "destino do continente europeu", destaca o Le Figaro. Na quinta-feira, o líder francês insistiu que a Europa "não precisa delegar eternamente sua defesa aos Estados Unidos e seu crescimento econômico à China".

Para o Le Parisien, a volta de Trump ao poder poderia servir como um "choque elétrico" para a Europa, ou pelo menos para o presidente francês. "Nosso papel não é comentar a eleição de Donald Trump. Ele foi eleito pelo povo americano e vai defender os interesses americanos.

"A única questão, na verdade, é: nós estamos prontos a defender os interesses europeus?", disse Macron na abertura da cúpula em Budapeste. "A Europa busca mais do que nunca um líder diante do choque Trump (...) o presidente francês continua com a ambição de assumir este papel", diz o jornal.