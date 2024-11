De olho na 'reforma da burocracia' dos EUA através da IA, ambições de Elon Musk vão muito além de Marte

Para o presidente eleito dos EUA, Musk é um aliado preferencial, de acordo com Antoine Andreani, analista de mercados financeiros da XTB trading. "Donald Trump apreciou muito o que Elon Musk fez com o Twitter. Ele reduziu a equipe em três quartos; o peso do Estado é muito forte nos Estados Unidos, mas ele vai tentar reduzi-lo", disse, em entrevista à RFI. "Acho que ele vai usar o Twitter para fazer isso. Acho que Trump vai usar Elon Musk dessa forma. Depois disso, ele também poderia usar seus recursos na criptosfera. Musk tem uma posição forte em criptomoedas. Também nesse caso, acho que o bilionário poderia ter um papel importante", analisa.

"Propostas loucas e insanas"

Donald Trump prometeu nomear Elon Musk para chefiar uma comissão encarregada de realizar uma auditoria financeira do governo dos EUA durante sua campanha, com um objetivo: reduzir os gastos públicos. Com sua chegada à Casa Branca, Musk poderia chefiar uma "comissão governamental encarregada de realizar uma fiscalização financeira e de desempenho abrangente de todo o governo federal, com o objetivo de propor recomendações para reformas draconianas", como explicou recentemente a um clube de economistas em Nova York o magnata prestes a se tornar o 47º presidente norte-americano.

Quando Howard Lutnick, CEO do banco de investimentos americano Cantor Fitzgerald, perguntou a Musk no Madison Square Garden, em Nova York, no dia 27 de outubro, quanto ele poderia cortar desse "orçamento desperdiçado de US$ 6.500 bilhões", o multi-empresário respondeu: "Acho que podemos chegar a pelo menos US$ 2.000 bilhões".

Uma declaração que, como ressalta a revista francesa Le Point, deixou muitos economistas céticos, como Paul Mortimer-Lee, pesquisador do National Institute of Economic and Social Research (NIESR), que disse ao jornal britânico Telegraph que o plano de Elon Musk de cortar drasticamente os gastos públicos continha "propostas loucas e insanas".

Se aplicadas, as medidas de Musk poderiam acabar com o equivalente aos orçamentos de transporte, educação, ciência, meio ambiente, saúde e serviços sociais dos EUA. Por outro lado, Musk recentemente explicou que seu serviço de inteligência artificial Grok poderia ajudar profissionais da saúde a analisar imagens médicas, incluindo raios X, exames e ressonâncias magnéticas.