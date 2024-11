Inundações na Espanha: moradores convocam manifestações, enquanto população sofre com mau cheiro

No total, cerca de 40 organizações sociais, civis e sindicais convocaram os residentes de Valência e sua região para se manifestarem para denunciar a gestão da catástrofe e exigir a demissão do presidente da comunidade autônoma.

As inundações atingiram 80 municípios somente na província de Valência e deixaram 215 vítimas, além de dezenas de desaparecidos.

As organizações que convocaram as manifestações pedem aos participantes que marchem pacificamente, em silêncio, em respeito às vítimas. Um encontro durante o qual os organizadores também pretendem exigir responsabilização, informações verdadeiras e recursos para as vítimas, segundo um dos responsáveis.

Mau cheiro preocupante

Nas cidades atingidas, o cheiro da lama e de materiais em decomposição gera preocupação com a saúde das equipes de resgate e dos moradores dessas regiões.

"Não é ideal para a saúde" respirar estes gases, diz Miguel Rodilla, biólogo da Universidade Politécnica de Valência, à AFP, embora acredite que seriam necessárias "concentrações mais elevadas" de elementos em decomposição para que fossem tóxicos.