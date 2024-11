Irã diz que acusações dos EUA de envolvimento em tentativa de assassinato de Trump são "infundadas"

"Poucos atores no mundo representam uma ameaça tão séria à segurança nacional dos Estados Unidos como o Irã", disse o ministro da Justiça, Merrick Garland, num comunicado emitido pelo seu gabinete.

"Este agente do regime iraniano foi encarregado pelo regime de liderar uma rede de cúmplices criminosos para executar os planos de assassinato do Irã contra seus alvos, incluindo o presidente eleito Donald Trump", acrescentou.

Tornadas públicas três dias depois das eleições presidenciais vencidas pelo bilionário republicano, as conclusões do sistema de Justiça americano se baseiam em conversas telefônicas entre agentes da Polícia Federal americana (FBI) e Farhad Shakeri, que pretendia obter uma redução de sua pena nos Estados Unidos, segundo a acusação.

Durante essas entrevistas, que ocorreram entre 30 de setembro e quinta-feira (7), ele afirmou ter recebido instruções em setembro de um alto funcionário da Guarda Revolucionária para "se concentrar na vigilância e, em última instância, no assassinato do ex-presidente Donald Trump".

O funcionário pediu a Shakeri, em 7 de outubro, que apresentasse um plano de assassinato no prazo de sete dias. Se o prazo não fosse respeitado, o projeto seria adiado para depois das eleições de 5 de novembro, considerando que Donald Trump seria derrotado e que seria mais fácil atingi-lo depois, de acordo com as mesmas fontes.

Retaliação

A República Islâmica há anos fala de retaliações pela morte do general da Guarda Revolucionária Qassem Souleimani, morto em 3 de janeiro de 2020 no Iraque num ataque de drones ordenado por Donald Trump, durante seu primeiro mandato, de acordo com o Ministério da Justiça da Defesa.