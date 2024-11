EUA prometem resposta 'firme' contra presença de soldados norte-coreanos no conflito ucraniano

Em um comunicado conjunto divulgado na sexta-feira (8), a Otan e aliados dos EUA - Austrália, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia - e a Ucrânia condenaram "energicamente" a mobilização das tropas norte-coreanas no território russo. A Coreia do Sul já deu sinais de que poderia aumentar o fornecimento de armas à Ucrânia, para Kiev se defender nesta nova fase da guerra e no retorno de Trump à Casa Branca.

Na capital belga, Blinken também se reunirá com o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sybiga, com o atual chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, e com sua sucessora designada, Kaja Kallas.

Na audiência de confirmação no Parlamento Europeu, Kallas, ex-primeira-ministra da Estônia, enfatizou na terça-feira que a UE deve manter o apoio à Ucrânia "pelo tempo que for necessário".

Preparando o terreno para o corte de verbas prometido por Trump

A viagem de Blinken a Bruxelas acontece no momento em que Kiev e seus aliados europeus temem que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompa a ajuda ao país. Trump já conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky. Segundo o jornal The Washington Post, ele também falou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, embora o Kremlin tenha negado qualquer conversa entre ambos.

Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia em apenas um dia, antes mesmo de assumir o poder. Mas ele não explicou como alcançaria o objetivo. Ele também sugeriu que seu governo poderia limitar a ajuda bilionária à Ucrânia, ao questionar os gastos porque, segundo ele, a guerra está em "ponto morto".