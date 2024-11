"Nunca esqueceremos" afirma Macron no 9° aniversário dos atentados de 13 de novembro de Paris

Várias cerimônias de comemoração foram realizadas em Paris nesta quarta-feira (13), nove anos depois dos atentados terroristas na capital francesa, com a presença do primeiro-ministro francês, Michel Barnier, e vários membros do governo, em homenagem às 130 vítimas dos ataques de 13 de novembro de 2015.

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, participaram de uma cerimônia em frente à sala de concertos Bataclan. O ministro da Justiça de Emmanuel Macron, Didier Migaud, e o ministro do Interior, Bruno Retailleau, também marcaram presença no evento que fechou diversos quarteirões da capital francesa.

Em 13 de novembro de 2015, os ataques terroristas tiraram a vida de 92 pessoas nessa casa de shows no 11º distrito de Paris. Um minuto de silêncio foi observado e coroas de flores foram colocadas em frente à entrada, sob grande esquema de segurança.