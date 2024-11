Roubo de 20 kg de manteiga em supermercado simboliza explosão de preços na Rússia

A taxa do PIB na Rússia no último trimestre foi divulgada nesta quarta-feira (13). O Produto Interno Bruto russo continuou a crescer, impulsionado pelos gastos com defesa, registrando um crescimento de 3,1% de julho a setembro. Mas vários indicadores ainda preocupam. A inflação não para de subir e atingiu 8,5% em outubro. O setor de laticínios é um dos mais afetados, sofrendo com o aumento dos custos de mão de obra e a escassez de matérias-primas. Um sintoma é o caso do roubo de 20 kg de manteiga em plena capital russa.

Anissa El Jabri, correspondente da RFI em Moscou

As imagens trêmulas do circuito interno de televisão de um supermercado mostram um homem encapuzado e de preto levando não o dinheiro do caixa, mas... manteiga.