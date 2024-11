Trump confirma radicalização com Musk nomeado para desmontar administração e ex-apresentador de TV na Defesa

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu nesta terça-feira (12) a promessa de colocar o homem mais rico do mundo, Elon Musk, à frente de um departamento de Estado, o equivalente a um ministério no Brasil, que ele definiu como responsável pela "eficiência governamental". Um major da reserva, ex-apresentador do canal de TV ultraconservador Fox News, foi escolhido para chefiar a pasta da Defesa.

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, muito ativo na campanha do republicano, irá chefiar o novo departamento da Eficiência ao lado do empresário Vivek Ramaswamy, candidato que não obteve sucesso nas primárias do partido.

"Juntos, esses dois americanos extraordinários abrirão o caminho para que minha administração desmonte a burocracia governamental, elimine regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais", afirmou Donald Trump em um comunicado.