Bitcoin dispara no mercado após eleição de Trump, que pode expandir setor das criptomoedas

Chandra Duggirala, titular da incubadora Tides.Network, espera uma ruptura com a política do governo de Joe Biden, vista como "desfavorável às criptomoedas nos Estados Unidos". Ele destaca a pressão existente sobre os bancos tradicionais para dissuadi-los de colaborar com empresários da "blockchain", a tecnologia de base das moedas digitais.

"Gostaríamos que as pessoas talentosas não se sentissem intimidadas ao se juntar a essa indústria", afirmou Burnt Banksy, fundador da plataforma Xion.

Trump é sócio em plataforma de criptmoedas

Muitas vezes presentado como refúgio de especuladores e até de criminosos, o mundo das criptomoedas espera normalizar sua existência com Donald Trump na Casa Branca. Michael Cahill, da Douro Labs, especialista em dados financeiros, acredita no compromisso do futuro presidente com as criptomoedas porque "lançou seus próprios projetos" na área.

Em setembro, o bilionário e seus três filhos se associaram a vários líderes para lançar a World Liberty Financial, sua plataforma bancária no setor. Essa situação gera questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse, já que medidas favoráveis às criptomoedas beneficiariam diretamente este empreendimento.

Para os diretores da plataforma Coinhouse, o governo de Trump deveria incentivar os pagamentos em "stablecoins", criptomoedas indexadas a outras moedas, geralmente ao dólar, o que limita sua volatilidade.