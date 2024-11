Realtório da Human Rights Watch denuncia que Israel comete "crime de guerra" e "limpeza étnica" em Gaza

A primeira zona corta a Faixa de Gaza de leste a oeste e se estende, atualmente, entre a Cidade de Gaza e Wadi Gaza por mais de 4 km de largura, conforme o relatório. Quase todas as construções foram demolidas, afirmou Hardman durante a apresentação do relatório à imprensa.

A segunda zona se estende ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito, local que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, insistiu que o exército deveria continuar controlando.

Na opinião da ONG de direitos humanos, o que as autoridades israelenses estão fazendo em Gaza pode ser interpretado como "um grupo étnico ou religioso expulsar os palestinos, outro grupo étnico ou religioso, de áreas dentro de Gaza por meios violentos".

O relatório não leva conta a ofensiva israelense em curso no norte da Faixa de Gaza, há mais de um mês, e que forçou pelo menos 100.000 pessoas a abandonarem as localidades mais a norte para a Cidade de Gaza e arredores, segundo Louise Wateridge, porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

Imam Hamad, um pai de família de 41 anos de Beit Hanoun - uma dessas localidades - diz que foi deslocado mais de dez vezes: "antes eu pensava que eles queriam nos mudar, agora percebo que eles querem nos matar", disse à AFP na quarta-feira.

As palavras "limpeza étnica" cada vez mais são usadas para se referir à situação na Faixa de Gaza, cenário de uma ofensiva israelense, já havia afirmado, na segunda-feira (11), o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. As tropas israelenses realizam ataques aéreos e terrestres na região com o objetivo - afirmam - de impedir que o Hamas se reagrupe.