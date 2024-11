Desacordos e polêmicas com Milei ofuscam eleição de Trump e ausência de Putin no G20 do Rio

Para quem achava que a eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, e situação de Vladimir Putin poderiam ofuscar a cúpula, o perigo vem de bem mais perto, da Argentina. "A gente até imaginava isso. Mas achávamos que tínhamos problemas maiores", admite um negociador.

A vitória de Trump causa desconforto no grupo dos países mais ricos do mundo. Ele é sabidamente avesso ao multilateralismo. Ou seja, se os Estados Unidos estão a bordo agora, mas isso não significa que continuarão a partir da posse do republicano. Mas isso é problema para a África do Sul, país que receberá do Brasil a presidência do G20 ao final da cúpula. O presidente russo Vladimir Putin não virá à cúpula, porque há um mandado de prisão contra ele, mas a Argentina tornou-se uma incógnita.

Os argentinos tiveram participação tímida e enviaram representantes de nível hierárquico abaixo do que se via nas reuniões, para demonstrar a desimportância que davam às negociações. Mas não chegavam a atrapalhar as discussões. A partir de julho, depois de tirar a briga geopolítica das negociações temáticas, o G20 voltou a publicar declarações ministeriais aprovadas por todos os seus integrantes, o que não acontecia há dois anos.

Pauta feminista e de cultura rejeitadas pela Argentina de Milei

Isso só foi possível porque o Brasil separou a geopolítica em textos à parte. De lá para cá, todas as reuniões produziram declarações de consenso, exceto a do grupo do empoderamento feminino, rejeitado na íntegra pelos argentinos. A de cultura havia sido poupada, mas, horas depois, contudo, a Argentina publicou nota rejeitando-a também. O país já tinha feito o mesmo em Nova York, quando a ONU publicou o Pacto do Futuro.

Era a pauta de costumes que tanto apelo oferece à extrema direita. Eles não se opuseram às outras agendas, até porque o que é discutido no âmbito do G20 os beneficia. Agora, nas negociações em curso resolveram bater de frente com a "linguagem de gênero" do texto nos seus múltiplos temas, e passaram a rejeitar a Agenda 2030.