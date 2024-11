Estupros coletivos na França: Justiça começa a ouvir os sete últimos acusados em Mazan

Na terça-feira, começam as falas dos advogados das partes civis, ou seja, de Gisèle Pelicot, de seus filhos e de seus netos.

Depois, segundo o calendário oficial do julgamento, deverá haver a acusação do procurador-geral na quarta e quinta-feiras, antes do início das alegações da defesa, na sexta-feira, que deverá então estender-se por três semanas.

Após dar a palavra aos acusados uma última vez, o tribunal criminal de Vaucluse, composto exclusivamente por magistrados profissionais, vai se retirar para então deliberar, com o veredito previsto para, no máximo, 20 de dezembro.

(Com AFP)