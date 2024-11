Sítio arqueológico de Pompeia, na Itália, estabelece limite de 20 mil visitantes por dia

O famoso parque arqueológico de Pompeia estabeleceu, a partir desta sexta-feira (15) um limite de 20 mil visitantes por dia. O local é o mais recente entre os pontos turísticos italianos a tomar medidas para lidar com o turismo de massa.

As novas medidas foram tomadas "essencialmente por razões de segurança, tanto para visitantes como para funcionários, mas também para a proteção do patrimônio", informou à AFP Gabriel Zuchtriegel, diretor-geral do local.

Em 2023, quase 4 milhões de pessoas visitaram Pompeia.