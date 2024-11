Sob pressão, Macron vai tentar bloquear acordo UE-Mercosul durante giro na América Latina

No início do ano, a comitiva do presidente francês havia se vangloriado de sua influência, afirmando que ele havia conseguido convencer a presidente da Comissão Europeia a suspender as negociações. Mas, desta vez, Ursula von der Leyen parece determinada a ir até o fim.

Fracasso de Macron poderia deflagrar nova revolta de agricultores

Será que Emmanuel Macron, enfraquecido pela dupla derrota de seu partido e de aliados nas eleições europeias e legislativas, ainda conseguirá bloquear o acordo com o Mercosul? Caso contrário, isso seria um fracasso pessoal.

Na América do Sul, durante uma turnê que começa na Argentina do polêmico Javier Milei, Macron tentará explicar a recusa francesa aos países do Mercosul e lhes assegurar que ela não é definitiva. Paris está preparada para aceitar um texto que inclua a conformidade com o Acordo de Paris para o clima e os padrões sanitários europeus.

O chefe de Estado francês deve fazer um discurso no Congresso do Chile na quinta-feira, dirigido à América Latina. Não por acaso: este é um país com o qual a UE conseguiu concluir um acordo comercial considerado aceitável por Paris.

Uma posição que não é boa o suficiente para alguns oponentes. "Vocês continuam a dizer que outro acordo com o Mercosul é possível. Nós não queremos isso de jeito nenhum. Bloqueiem as negociações", disse o deputado do partido de esquerda radical, França Insubmissa, Arnaud Le Gall, ao governo em discurso na Assembleia Nacional esta semana.