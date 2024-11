Lula defende permanência de G20 Social e cobra de países ricos financiamento para florestas

Em discurso a representantes da sociedade civil que participaram do G20 Social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou dos países ricos ajuda para financiar a proteção das florestas. Este é um dos maiores desafios das negociações travadas na Conferência do Clima de Baku (COP29), no Azerbaijão, e um dos temas mais difíceis enfrentados pelos diplomatas que costuram o comunicado final da cúpula do G20, a ser aprovado pelos líderes do grupo no Rio de Janeiro, na segunda (18) e terça-feira (19).

Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

Lula disse que a mudança do clima "já não é mais uma questão da ministra [do Meio Ambiente] Marina Silva ou da USP, mas o que estamos vendo acontecer no nosso quintal, na nossa rua, no nosso bairro. O clima está mudando e, se tem um responsável, ele se chama ser humano", disse.