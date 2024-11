COP29 aguarda desfecho das negociações entre líderes no G20 para avançar sobre financiamento climático

"Continuaremos liderando, cumprindo com o que nos corresponde, e inclusive mais", declarou o delegado do bloco, Wopke Hoekstra. Mas "a riqueza cria uma responsabilidade e outros devem contribuir, de acordo com suas emissões e seu crescimento econômico".

Segundo os textos da ONU, apenas os países desenvolvidos são obrigados a contribuir. A UE quer um sinal dos países emergentes, como a China, de que também contribuirão voluntariamente. O governo chinês não seria hostil ao projeto. Uma reunião entre autoridades chinesas e europeias em Baku foi um raio de esperança durante uma semana sombria.

A eleição do republicano Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e a retirada da delegação argentina da conferência provocam temores de que Washington e Buenos Aires abandonem o Acordo de Paris, a base para as discussões sobre a redução de emissões de gases do efeito estufa.

Cenário sombrio

A inexperiência do Azerbaijão para presidir as negociações e os ataques em plena cúpula do presidente azeri Ilham Aliyev contra a França contribuíram para deixar o cenário da reunião sombrio.

A situação é ainda pior em um país que reprime qualquer sinal de dissidência, incluindo os ativistas do meio ambiente, muitos deles detidos no Azerbaijão.