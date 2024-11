Jornalista brasileira tenta desconstruir clichês sobre franceses no livro "Entrelinhas de Paris"

A obra tem sete capítulos, com títulos bilingues francês-português, que podem ser lidos independentemente e fora da ordem. O título é bem bolado, com múltiplos sentidos. "É entrelinhas porque eu escrevi entre uma linha e outra do metrô e também entre uma linha e outra desse livro que é um formato um pouco diferenciado" diz.

Ela explica que as frases que compõe o texto foram escritas "como se fossem tuítes, mas são encadeadas. Então, você lê o livro corrido, mas cada frase é uma minicrônica", detalha afirmando que "Entrelinhas" é uma obra "bem debochada, bem irônica". As ilustrações do livro, assinadas por Jane Carmen Oliveira, reforçam essa ironia.

Paris romântica e franceses mal-humorados

Paris seria a capital do romantismo, do luxo, da culinária, e os e as parisienses seriam chiques, mas mal-humorados. Esses são apenas alguns dos clichês associados à capital da França que Luciana Marques tenta desconstruir no livro para mostrar e "entender essa riqueza da cultura, que realmente vai além do que a gente vê no dia a dia".

O texto é repleto de anedotas que confirmam estereótipos, mas revelam outras facetas dos parisienses. Ela lembra que uma vez chegou a uma loja que estava fechando e o vendedor se recusou a atendê-la, porque não podia perder tempo para ir ler um livro na pracinha. "Isso no Brasil seria muito difícil de a gente encontrar, uma pessoa que prefere não vender para aproveitar a vida. A gente aprende muito com esse espírito francês, também de bon vivant, do 'bobô' (burguês-boêmio) parisiense", acredita.

O gênero de "Entrelinhas" é difícil de definir. O livro é uma mistura de manual de língua e de cultura, um guia de viagem e um relato de viagem. "Eu defini como minicrônicas exatamente pelo fato de ter essa linguagem do dia a dia, do cotidiano", indica.