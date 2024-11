Refugiados LGBTQ+ na França enfrentam longo e acidentado percurso burocrático

Existem "algumas centenas" de vagas específicas para LGBTQ+ nos Centros de Acolhimento para Solicitantes de Asilo (Cada) em todo o território francês, segundo a direção do Ofii. E outras 30 são geridas pela associação Le Refuge, que tem um convênio específico. A Associação para o Reconhecimento dos Direitos de Pessoas Homossexuais e Trans na Imigração e na Estadia (Ardhis) estima em torno de 200 essas vagas. No entanto, o número é insuficiente.

A vulnerabilidade das pessoas trans

A questão das violências relacionadas à transfobia é ainda mais crítica para pessoas em transição, já que é mais difícil esconder sua identidade de gênero. Quando chegou da Arábia Saudita em 2015, Ashley, cujo estado civil ainda indicava seu nome e gênero de nascimento - masculino -, foi colocada em um abrigo com homens. "Eu ficava fora até a noite e entrava quando eles já estavam dormindo", explica ela. Nesse aspecto, houve avanços, segundo June Lucas: "Faz tempo que não vejo uma mulher trans ser orientada para um abrigo masculino."

Essa situação destaca a importância para pessoas trans de obter rapidamente a alteração de seu estado civil. Porém, atualmente, o processo precisa passar pelo sistema judicial, e apenas o tribunal de Paris é competente para isso. "Sem a alteração do estado civil, quando a aparência de uma pessoa não corresponde ao que está nos documentos, o risco de enfrentar discriminações é maior", comenta June Lucas. Essas dificuldades são agravadas por "erros" administrativos, como quando o Ofpra emite um documento de nascimento - essencial para muitas formalidades - com o "dead name" do refugiado, ou seja, o nome anterior à transição.

Entrevista para convencer que são gays

Três semanas após o pedido de asilo - o prazo médio -, os solicitantes enfrentam uma nova etapa: a entrevista no Ofpra (Escritório Francês de Proteção aos Refugiados e Apátridas). O objetivo é convencer as autoridades de que são homossexuais ou trans e que correm riscos em seus países por isso. "A questão é que acreditem em você em um contexto de desconfiança em relação aos solicitantes de asilo", comenta Florent Chossière. Segundo ele, diferentemente de outros casos de asilo, é difícil apresentar provas concretas além do caso de ativistas, já que essas histórias são pessoais e íntimas, frequentemente escondidas devido a ameaças.