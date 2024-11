Violência de gangues no Haiti leva Médicos Sem Fronteiras a suspender atividades em Porto Príncipe

A violência atual ocorre em meio a uma crise política após a demissão do primeiro-ministro Garry Conille pelo CPT em 10 de novembro, que foi substituído pelo empresário Alix Didier Fils-Aimé em 11 de novembro. Ele prometeu restaurar a segurança e organizar as primeiras eleições do Haiti desde 2016.

Na semana passada, tiroteios em três companhias aéreas dos EUA levaram o órgão regulador federal de aviação civil a proibir voos comerciais entre os EUA e o Haiti. O aeroporto de Porto Príncipe está fechado desde então. Mas não foi a primeira vez, em maio deste ano, o aeroporto de Porto Príncipe foi reaberto depois de dois meses e meio interditado devido às violências de gangues no Haiti.

Além da violência, a situação humanitária é catastrófica, forçando mais de 20 mil pessoas a fugirem de suas casas na semana passada, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), é a primeira vez que isso acontece em "tal escala (...) desde agosto de 2023".

No entanto, há uma missão multinacional de apoio policial no Haiti. Com o apoio da ONU e dos Estados Unidos, ela é liderada pelo Quênia, que enviou pouco mais de 400 homens.

O escritório local da ONU contabilizou 1.233 assassinatos entre julho e setembro, dos quais 45% foram atribuídos à polícia e 47% a gangues, em um país de 12 milhões de habitantes.

