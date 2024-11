Proposta de acordo da COP do Azerbaijão é "inaceitável" para países em desenvolvimento

"Este texto é desrespeitoso. A mudança climática mata, deixa territórios inteiros inabitáveis e depois de três anos de negociações técnicas, os países do Norte ousam dar este número ridículo?", indignou-se Gaïa Febvre, porta-voz francesa de políticas internacionais da Rede Ação Clima, que reúne quase 2 mil organizações ambientais do mundo. "Os países do Norte devem assumir as suas responsabilidades e pagar. Os países em desenvolvimento devem ficar firmes e exigir equidade."

Ilan Zugman, diretor da organização internacional 350.org para a América Latina e o Caribe, também ressaltou que os textos apresentados neste último dia de negociações são "muito desapontadores". "A meta proposta é extremamente baixa, se comparada às necessidades dos países pobres e aos impactos climáticos. Nós precisamos seguir firmes: a COP ainda não terminou, os países ricos devem pagar e a justiça climática deve prevalecer", salientou.

"Esperamos que novos textos ainda saiam. A pressão precisa aumentar, para que na COP30, no Brasil, tenhamos um novo acordo que possibilite também a adaptação, a mitigação, perdas e danos, conectadas com a redução dos combustíveis fosseis até chegarmos ao phase out [fim] e um transição energética justa para todas as comunidades", afirmou Zugman.

A proposta de financiamento é duas vezes e meia superior a que está em vigor, de US$ 100 bilhões anuais até 2025. Entretanto, a própria ONU afirma que são necessários pelo menos US$ 1,3 trilhão para que os países em desenvolvimento consigam implementar seus planos climáticos e promover a transição energética.

"Temos que colocar US$ 1,3 trilhão por ano como nossa estrela-guia aqui em Baku", havia defendido a ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, em discurso na plenária da ONU na quinta-feira (21).