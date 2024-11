Quatro soldados italianos da ONU são feridos no Líbano e Roma acusa Hezbollah

Quatro soldados italianos ficaram levemente feridos em um novo "ataque" contra a missão de manutenção da paz da ONU no Líbano, a Finul, informou na sexta-feira (22) o governo italiano e a força da ONU, atribuindo a responsabilidade ao Hezbollah.

"Fiquei sabendo com profunda indignação e preocupação que novos ataques haviam visado o QG italiano da Finul no sul do Líbano (e) ferido soldados italianos", afirmou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, em um comunicado.

"Esses ataques são inaceitáveis e reitero meu apelo para que as partes envolvidas garantam a segurança dos soldados da Finul em todos os momentos e colaborem para identificar rapidamente os responsáveis", afirmou.