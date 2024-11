Macron e igreja católica batalham por protagonismo na reabertura da catedral de Notre-Dame

"Não é porque Notre-Dame pegou fogo que eu perdi as chaves dela", teria ironizado recentemente, em particular, o arcebispo de Paris, Dom Laurent Ulrich, detalha a reportagem, que evoca uma verdadeira batalha entre Macron e o arcebispo.

"Para a cerimônia de reabertura da catedral, no dia 7 de dezembro, Emmanuel Macron pretendia simplesmente romper com uma tradição secular. De acordo com essa prática, o arcebispo, sendo o guardião de "sua" catedral, bate três vezes com o báculo na porta fechada do edifício e entra sozinho, antes de todos, para "sacralizar" o momento.

Contudo, o presidente, que foi educado por jesuítas e batizado aos 12 anos contra a vontade de seu pai, imaginava-se o protagonista dessa festa, explica Le Point.