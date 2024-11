Um ano depois da única trégua entre Hamas e Israel, moradores de Gaza perdem esperança de novo cessar-fogo

"Para sua segurança, vocês devem se retirar imediatamente para o sul", ordenou o Exército, após mísseis serem lançados da região e reivindicados pelo Hamas. De acordo com o movimento islâmico palestino, o alvo era uma base militar israelense.

No centro da Faixa de Gaza, as autoridades sanitárias declararam que ao menos 11 palestinos morreram em ataques aéreos israelenses aos campos de Al-Maghazi e Al-Bureij que começaram na madrugada de domingo.

O ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou domingo um novo balanço de 44.211 mortos no território palestino desde o começo da guerra com Israel. Ao menos 35 pessoas morreram nas últimas 24 horas, indicou em um comunicado, e 104.567 ficaram feridas desde o começo do conflito.

(RFI com AFP)