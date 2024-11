'Estupro se tornou arma de guerra', diz criadora de associação contra violência sexual na República Democrática do Congo

Em 2023, mais de 25 mil mulheres foram vítimas de violência sexual na República Democrática do Congo (RDC), segundo a Ong Médicos Sem Fronteiras. E nos primeiros cinco meses de 2024, o país já ultrapassa 17 mil vítimas. A situação piora a cada dia, como relatou à RFI a incansável ativista Tatiana Mukanire Bandalire, criadora da associação "Além das lágrimas", que luta contra as agressões sexuais no país.

"Na verdade, já faz 30 anos que sabemos sobre todas essas atrocidades, das quais eu mesma fui vítima", conta Tatiana Mukanire Bandalire. "Isso significa que a situação piora a cada dia, com tudo isso que envolve insurreições, rebeliões. A situação está se deteriorando, e as mulheres estão cada vez mais expostas, porque, com a guerra, as mulheres continuam sendo usadas. Eles seguem utilizando os corpos das mulheres como armas de guerra", denuncia.

"O estupro se tornou, de fato, uma arma de guerra na RDC, porque, em certo ponto, com toda a resiliência que o povo congolês criou diante dessas atrocidades, essa prática continua a devastar vidas", sublinha.