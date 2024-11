Minas terrestres antipessoais ainda matam milhares de pessoas, apesar do Tratado de Otawa

Começa nesta segunda-feira (25), em Siem Reap, no Camboja, a 5ª Conferência de Revisão do Tratado de Ottawa sobre a proibição de minas terrestres antipessoais no mundo. A cúpula reunirá mais de cem estados signatários e visa avaliar a implementação efetiva do texto. O Camboja é um dos países com mais dispositivos desse tipo em seu território no mundo.

Centenas de delegados estão reunidos em Siem Reap para avaliar o novo texto da Convenção de Proibição de Minas Antipessoais, criado em 1997. Esses dispositivos são escondidos no solo e projetados para explodir quando alguém se aproxima ou pisa sobre eles. As minas, uma vez colocadas, ficam ativadas por muito tempo e também contaminam o solo.

De acordo com o relatório anual do Monitor de Minas Terrestres, publicado há cerca de uma semana, as minas e os resíduos explosivos de guerra (ERW) mataram ou feriram pelo menos 5.757 pessoas no ano passado, em comparação a 4.710 vítimas em 2022. Cerca de 84% delas, de cinquenta países diferentes, eram civis.