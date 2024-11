Naufrágio no Mar Vermelho deixa 16 turistas desaparecidos no Egito

Dezesseis pessoas, incluindo estrangeiros, estão desaparecidas e 28 foram resgatadas depois que um barco turístico naufragou no Mar Vermelho, na costa do Egito, anunciaram as autoridades do país nesta segunda-feira (25).

O barco, que transportava "31 turistas de diferentes nacionalidades e 13 tripulantes", emitiu sinais de socorro às 5h30 locais, segundo um comunicado da província do Mar Vermelho, no sudeste do Egito.

A província indicou num novo relatório que 16 pessoas estavam desaparecidas, quatro egípcios e 12 estrangeiros.