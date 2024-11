ONU tenta concluir tratado histórico sobre o plástico, um dos maiores poluidores do planeta

A COP29 foi concluída neste fim de semana no Azerbaijão. Não sem dificuldades, o mundo conseguiu chegar a um acordo sobre um novo objetivo financeiro, ainda que modesto, para enfrentar as mudanças climáticas.

Entre os principais eixos para arrecadar os bilhões necessários anualmente, a ideia de impostos chamados "de solidariedade" está ganhando força: grandes fortunas (empresas e bilionários), criptomoedas, setores aéreo, marítimo e de energia fóssil seriam alvo de contribuições. Uma dessas medidas diz respeito ao plástico.

Aproximadamente 460 milhões de toneladas dessa matéria são produzidas anualmente. Uma taxa sobre sua produção poderia gerar até US$ 35 bilhões por ano, com um custo estimado de US$ 60 a US$ 90 por tonelada produzida, e assim ajudar no combate a uma das piores formas de poluição para o planeta e nossa saúde, junto com a da atmosfera.

É justamente para tentar acabar com a "plastificação do planeta" que 175 países estão negociando há dois anos. Uma quinta reunião ocorre nesta semana em Busan, na Coreia do Sul, com o objetivo de encerrar este ciclo de negociações iniciado após a adoção, em março de 2022, em Nairóbi, da Resolução 5/14 da Assembleia Geral das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Considerada "histórica", a resolução deu aos Estados o mandato de negociar um "instrumento" - chamado de Tratado sobre Plásticos - que leve em conta todo o ciclo de vida do plástico e seja juridicamente vinculante. Dois aspectos centrais, no entanto, estão sendo questionados por alguns países que relutam em aderir a eles.

Plástico pesa cada vez mais no aquecimento global e na saúde

Os vínculos entre a produção de plástico e as mudanças climáticas são inegáveis. Os materiais plásticos (ou polímeros) são, em sua maioria, derivados do petróleo. De acordo com um estudo de referência do Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL, Universidade da Califórnia), a produção de plástico é responsável por cerca de 5% das emissões globais de gases de efeito estufa, o dobro das emissões de CO? do tráfego aéreo.