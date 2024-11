Comentários de CEO do Carrefour ilustram 'falta de visão' em meio a crise do varejo na França

O impacto negativo dos comentários do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, sobre a carne produzida no Mercosul pode custar caro para o grupo, que tem no Brasil o seu maior mercado fora da Europa. Há dois anos, ao celebrar a compra do concorrente BIG e quase dobrar a presença no país, Bompard dizia que "o futuro do grupo será escrito, em grande parte, no Brasil e na América Latina".

Lúcia Müzell, da RFI em Paris

A escolha estratégica de apostar as fichas no país emergente se deu em um momento em que o modelo de hipermercados entrou em crise na França. "O Brasil está, mais do que nunca, no coração do grupo", disse o CEO em junho de 2022. A aquisição do BIG do Walmart levou o Carrefour a se tornar o maior empregador privado no Brasil, com 130 mil funcionários.