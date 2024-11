Defesa do presidente do Chile diz que denúncia de suposto assédio sexual contra Boric é 'infundada'

O presidente do Chile, Gabriel Boric, enfrenta uma queixa de suposto assédio sexual contra uma mulher há mais de dez anos, o que ele nega "categoricamente", revelou sua defesa nesta terça-feira (26). Os fatos remontam a julho de 2013, quando Gabriel Boric, com 27 anos na época, realizava o estágio profissional de seus estudos de direito na cidade de Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Um ano depois, ele foi eleito deputado da região.

Foi nesse período que o atual presidente do Chile conheceu a mulher que o acusa de assédio sexual e divulgação de material privado, conforme a denúncia apresentada em 6 de setembro.

No entanto, o advogado de defesa do presidente, Jonatan Valenzuela, afirma que o próprio presidente Boric é quem teria sido alvo de assédio, por meio do envio de dezenas de e-mails, sendo um deles com imagens "de caráter explícito".