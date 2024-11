'Dois mandatos são suficientes': prefeita de Paris Anne Hidalgo não será candidata à reeleição

"As mudanças do ponto de vista ecológico, as ciclovias, todos os espaços verdes, a adaptação da cidade às mudanças climáticas, tudo isso será uma herança duradoura", defendeu a prefeita.

Amizade com o Rio

Anne Hidalgo nunca escondeu a sua inspiração nos Jogos Olímpicos Rio 2016, lembra Rafael Lisbôa, consultor de comunicação da prefeitura do Rio de Janeiro para grandes eventos. "A prefeita Anne Hidalgo e o prefeito Eduardo Paes são muito próximos.

Eles trocaram muitas ideias e experiências por conta das Olimpíadas e a prefeita Hidalgo, em várias oportunidades, já destacou como a experiência olímpica do Rio era uma inspiração", disse em entrevista à RFI. "Ela repete que aprendeu com o prefeito Eduardo Paes duas lições: a primeira, antecipar ao máximo tudo. E a segunda, apostar em estruturas já existentes e pensar em reaproveitar estruturas temporárias para novos equipamentos públicos", diz. "Então, essa lição de não deixar elefante branco é algo que Paris se inspirou no Rio", destaca Lisbôa.

Em dez anos à frente da prefeitura de Paris, a socialista Anne Hidalgo aprovou projetos para tornar a metrópole mais verde, voltada para o ciclismo e acessível aos pedestres. O fechamento de grandes eixos da cidade à circulação de veículos, como a famosa Rue de Rivoli, paralela ao Museu do Louvre, assim como os cais do Sena, causaram polêmica. Anne Hidalgo também é fortemente criticada pela dívida da prefeitura e por suas escolhas para o desenvolvimento de Paris.

Rede de prefeitos

Anne Hidalgo também foi presidente do C40, uma rede global de quase 100 prefeitos das principais cidades do mundo, unidos em ações para enfrentar a crise climática. À frente da entidade de 2016 e 2019, Hidalgo defendeu a diplomacia urbana em todo o mundo, trabalhando para aumentar o papel dos prefeitos nos assuntos globais.