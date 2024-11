Oposição convoca protestos na Venezuela revigorada pelo apoio do G7 à vitória eleitoral de adversário de Maduro

Já Maria Corina Machado, que afirma estar escondida na Venezuela pelo risco a ser presa, pediu à população em uma mensagem de áudio para que todos fiquem atentos às próximas orientações para pressionar Maduro a abandonar o poder. Além do protesto no fim de semana, no sábado está programada uma vigília em Caracas para pedir a libertação das mais de 1.900 pessoas detidas durante os protestos pós-eleitorais. Apenas uma parte dos presos políticos foi solta.

Atas no Congresso brasileiro

Nesta terça-feira, parte das atas da votação de 28 de julho foram apresentadas no Congresso brasileiro. Maria Corina Machado escreveu no X que os documentos examinados pelos deputados e senadores brasileiros eram as atas "de verdade" dos resultados da votação. "Contamos com o povo do Brasil e com suas instituições democráticas para fazer valer a decisão soberana do povo venezuelano", escreveu a opositora na rede social.

No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se esquivou de reacender a crise diplomática com Caracas ao afirmar, em 11 de novembro, que a "Venezuela é um problema dos venezuelanos". Esta foi a maneira encontrada por Lula de apaziguar os ânimos com Maduro, após críticas bilaterais motivadas pela polêmica eleição presidencial e pelo veto brasileiro à entrada da Venezuela no Brics.

A pressão internacional sobre o governo Maduro vem aumentando desde a semana passada. Além dos Estados Unidos terem anunciado o reconhecimento de González como presidente eleito, também tramita no senado dos EUA uma proposta, chamada de Lei Bolívar, que complementa as atuais sanções para ampliar a proibição a negociações entre companhias americanas e pessoas ou empresas vinculadas à gestão de Maduro. Caso seja aprovada, a lei seria um forte golpe à economia do possível terceiro mandato do atual presidente venezuelano.

Contra-ataque com a lei Simón Bolívar

A Assembleia Nacional, de maioria chavista, discutiu na terça-feira, pela segunda vez, o projeto da Lei Simón Bolívar, que rebate a Lei Bolívar em tramitação nos EUA. Os deputados venezuelanos aprovaram apenas sete dos 18 artigos do projeto. As disposições restantes voltarão a ser discutidas e votadas na quinta-feira (28). O objetivo da contraofensiva judicial venezuelana é garantir os meios para indiciar políticos, autoridades ou civis que incentivem ou apoiem punições à Venezuela. Este novo aparato legal é mais uma forma de afastar ou desestimular críticos e opositores que questionam as ações do governo Maduro.