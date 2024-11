Por que apenas 9% dos plásticos no mundo são reciclados?

Na segunda-feira (25) começaram em Busan, na Coreia do Sul, negociações com vista à adoção de um tratado internacional contra a poluição por plásticos. Os meios a serem implementados pelos países estão longe de ser unanimidade, mas a constatação de que o problema é urgente é compartilhado pelas nações presentes na reunião. O mundo produz 460 milhões de toneladas de plástico todos os anos, um número que deve mais do que duplicar até 2050, a grande maioria deles não é reciclada.

De cada 100 quilos de produtos plásticos, 79 acabarão na natureza, 12 serão incinerados e apenas 9 reciclados. "Reciclado" é na verdade uma palavra pretensiosa, porque, na grande maioria dos casos, as técnicas utilizadas levam à perda de valor do produto. Uma vez processada, uma garrafa plástica de água não dará origem a outra garrafa, mas será utilizada para obter fibras de poliéster de qualidade inferior, que serão usadas na indústria têxtil.

Além desta degradação, a reciclagem do plástico é um processo muito complicado. Existem milhares de plásticos diferentes, com técnicas de processamento específicas para cada um. Isto tem consequências particularmente graves na fase de triagem de resíduos. Uma garrafa de água é geralmente feita de PET, um dos plásticos mais comuns. Porém, ela não pode ser reciclada junto com outra feita do mesmo material, mas de cor verde, já que os processos são diferentes.