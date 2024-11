França atravessa turbulência política e financeira que faz juros da dívida pública disparar

Entretanto, para a oposição de esquerda e de extrema direita, a votação do orçamento tornou-se "o momento" ideal para pressionar o primeiro-ministro de direita Michel Barnier, que apresentou propostas consideradas "injustas" para sanear as contas, prejudiciais aos trabalhadores e aposentados.

As quatro peças orçamentárias em tramitação na Assembleia e no Senado preveem aumento de impostos, redução de isenções fiscais e cortes nos gastos públicos, mas de forma desequilibrada, segundo seus detratores. As bancadas de esquerda e de extrema direita já deram sinais de que poderão se unir nos próximos dias para aprovar uma moção de censura ao governo na Assembleia e derrubar Barnier.

"Incendiários"

Em seu editorial nesta quinta-feira (28), intitulado "Os incendiários", o jornal Le Figaro diz que, nas últimas horas, o preço que a França precisou pagar para contrair empréstimos nos mercados saltou para o seu nível mais elevado em 12 anos, em comparação com a Alemanha.

"O máximo da humilhação é que este custo é tão alto, se não for superior ao da Grécia, que afundou na crise do euro", em 2008-2009, escreve o diário. "Não é preciso ser um vencedor do Prêmio Nobel de Economia para compreender a situação: os credores internacionais aplicam um prêmio de risco à incerteza e à irresponsabilidade, que abominam", afirma o editorial, destacando que os juros da dívida aumentam na mesma espiral "incendiária" que as ameaças da oposição.

Para complicar o cenário, a esquerda radical, apoiada pela extrema direita, tenta nesta quinta-feira revogar a criticada reforma que elevou a idade mínima de aposentadoria para 64 anos, no ano passado. O texto, apresentado pelo partido de equerda radical França Insubmissa (LFI), prevê reduzir a idade legal para 62 anos.