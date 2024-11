Ucrânia denuncia novo 'ataque maciço' da Rússia em infraestrutura de energia; mais de 1 milhão estão sem luz

"Resposta"

Na terça-feira, a Rússia anunciou uma "resposta" a dois novos ataques ucranianos realizados com mísseis norte-americanos ATACMS contra seu território nos dias anteriores. Desde o início da invasão em fevereiro de 2022, Moscou vem bombardeando áreas civis por toda a Ucrânia, intensificando os ataques à medida que o inverno se aproxima e mirando especialmente as infraestruturas de energia. Paralelamente, o Ministério da Defesa russo afirmou ter destruído 25 drones ucranianos durante a noite nas regiões de Briansk, próximo à Bielorrússia, Crimeia e Rostov.

No campo de batalha, Moscou continua a obter avanços territoriais diante de um exército ucraniano enfraquecido, a menos de dois meses da posse do presidente eleito dos Estados Unidos. Na quarta-feira, 27 de novembro, a administração do presidente em fim de mandato, Joe Biden, sugeriu que Kiev abaixasse a idade mínima para mobilização militar de 25 para 18 anos, a fim de compensar a escassez de soldados diante do avanço russo.

Um alto funcionário da atual administração americana, que preferiu não se identificar, alertou que a Ucrânia enfrenta uma crise "existencial" no recrutamento, com a reserva de voluntários diminuindo rapidamente, enquanto o inimigo mantém tropas mais numerosas e melhor equipadas.

"Não há soldados suficientes"

O oficial declarou que "a verdade é que a Ucrânia não está mobilizando nem treinando soldados suficientes para substituir as perdas no campo de batalha e resistir ao aumento das forças russas". Kiev já havia reduzido, no início do ano, a idade mínima de recrutamento de 27 para 25 anos.