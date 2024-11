Guerra na Ucrânia se endureceu após eleição de Trump nos Estados Unidos, analisam revistas francesas

As revistas francesas desta semana analisam a próxima fase da guerra na Ucrânia. Enquanto os Estados Unidos se preparam para a posse de Donald Trump como novo presidente, o conflito já sofre as consequências do resultado das eleições americanas. No norte da Europa, a Letônia alerta para o risco de um novo ataque russo.

De acordo com Le Nouvel Obs, o conflito ficou mais duro, com a utilização, pela Rússia, de um míssil balístico de médio alcance equipado de uma ogiva hipersônica, reservado normalmente para armas nucleares. Uma escalada, após a eleição de Trump, que promete acabar com a guerra em "duas semanas", segundo suas próprias palavras.

Para a revista, o governo de Joe Biden ficou preso entre a determinação de Trump de terminar com o conflito e o temor do envolvimento de outras nações que poderiam formar uma coalizão antiocidente, envolvendo a Coreia do Norte e a China. Na frente de batalha, o Exército russo tomou a dianteira e conquistou diversas cidades ucranianas.