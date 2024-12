Com a suspensão de ajuda humanitária da ONU em Gaza, diplomacia alemã exige que Israel facilite acessos

Berlim, que recentemente aumentou suas entregas de armas a Israel, está buscando um equilíbrio cada vez mais difícil entre seu apoio histórico a Israel e seus pedidos de respeito à lei internacional no conflito do Oriente Médio que assola a Faixa de Gaza e se estende ao Líbano.

Na terça-feira, Annalena Baerbock saudou o anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano, vendo-o como "um raio de esperança para toda a região".

Apesar desse impulso em favor de outro cessar-fogo, desta vez entre Israel e o Hamas em Gaza, "ainda não chegamos lá", disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente dos EUA, Joe Biden, no domingo.

O ataque do Hamas em solo israelense resultou na morte de 1.207 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais, incluindo reféns mortos ou que morreram em cativeiro.

O Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza anunciou no domingo um novo número de 44.429 mortos no território palestino desde o início da guerra com Israel, há mais de um ano, com pelo menos 47 pessoas mortas nas últimas 24 horas.

(com AFP)