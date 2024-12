Comitê de negociação do tratado internacional sobre plásticos pede 'mais tempo' para alcançar acordo

Após uma semana de negociações em Busan, na Coreia do Sul, as autoridades não conseguiram chegar a um acordo para concluir a redação do primeiro tratado internacional sobre plásticos, disse Luis Vayas Valdivieso, presidente do comitê de negociação, diplomata que preside as negociações no domingo (1º). Valdivieso pede "mais tempo" e negociações são estendidas para datas ainda não definidas.

Célio Fioretti, correspondente da RFI em Busan

Após uma semana de negociações que deveriam concluir dois anos de trabalho em um acordo para reduzir a poluição plástica, ficou claro que as tratativas fracassaram. Luis Vayas Valdivieso, presidente do comitê de negociação, anunciou na abertura da sessão plenária que era necessário mais tempo para chegar a um acordo.