Governo da Geórgia exclui novas eleições gerais apesar de protestos que contestam resultados

O governo georgiano excluiu no domingo a realização de novas eleições legislativas, como exige a oposição, apesar da crise política no país do Cáucaso, abalado por três noites consecutivas de manifestações pró-UE, dispersadas pela força pela polícia.

A ex-república soviética está em turbulência desde as eleições legislativas de 26 de outubro, vencidas pelo partido governista Sonho Georgiano, mas denunciadas pela oposição como marcadas por irregularidades, que boicotaram o novo Parlamento.

Um novo pleito é exigido pelos partidos da oposição, assim como pela presidente Salomé Zourabichvili, em ruptura com o governo, que anunciou que se recusaria a entregar seu mandato no final do ano, enquanto novas eleições legislativas não acontecessem.