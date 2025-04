México mantém diálogo com os EUA após anúncio de novas tarifas de Trump

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira que o diálogo e a cooperação com os Estados Unidos continuam em andamento, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, revelou a imposição de novas tarifas abrangentes que não incluíram o México.

Ela acrescentou, durante uma coletiva de imprensa, que o fato de o México ter ficado de fora das tarifas gerais anunciadas por Trump na quarta-feira é bom para o país.

O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, considerou uma "grande conquista" o fato de o México ter obtido tratamento tarifário preferencial para produtos relacionados ao tratado comercial USMCA firmado entre Estados Unidos, México e Canadá, também falando durante a coletiva de imprensa diária da presidente.