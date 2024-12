Tribunal de Haia definirá em audiências marco jurídico para países diante das mudanças climáticas

O documento submetia duas perguntas aos juízes internacionais: que obrigações têm os Estados no âmbito do direito internacional para proteger a Terra das emissões de gases do efeito de estufa? Quais são as consequências jurídicas destas obrigações, quando os Estados, através dos seus atos e omissões, causaram danos significativos ao sistema climático?

Os 15 juízes da TIJ são os "guardiões" do direito internacional. No final das suas deliberações, dentro de vários meses, eles não decidirão sobre as situações climáticas que serão apresentadas, mas estabelecerão princípios e dirão quais são as obrigações dos Estados de acordo com o direito internacional já existente e as soluções aplicáveis ??em caso de condenação por um tribunal nacional.

Durante as audiências, a questão climática será verificada pelos principais textos internacionais. Os relativos ao ambiente, como o Acordo de Paris, e os textos que constituem a base dos direitos políticos, culturais e sociais dos povos, como a Carta das Nações Unidas.

"Vemos como, por exemplo, a incapacidade de proteger o ambiente marinho da poluição climática viola as obrigações decorrentes do direito do mar, e como este mesmo comportamento viola o direito à autodeterminação dos povos e outros direitos humanos protegidos internacionalmente", diz Margaretha Wewerinke-Singh, especialista em direito ambiental, membro da delegação de Vanuatu ao jornal Le Monde. "De modo geral, a destruição do sistema climático terrestre constitui uma violação contínua do direito internacional".

Neste sentido, o parecer dos juízes, que deverá ser emitido no próximo ano, pode representar um marco jurídico para as disputas relacionadas com o clima nos âmbitos nacional e internacional.

Alguns dos maiores poluidores do mundo, incluindo os três maiores emissores de gases do efeito estufa, a China, os Estados Unidos e a Índia, estarão entre os 98 países e 12 organizações e grupos que deverão apresentar comentários durante a audiência.