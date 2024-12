Marinha cria comercial com ofensa aos patrocinadores

Antecipando-se ao Dia do Marinheiro, 13 de dezembro, a Marinha levou às redes sociais um vídeo inusitado. Nele, insinua que, enquanto seus marujos ralam em treinamentos pesados, o brasileiro paisano desfruta do ócio em praias, baladas, festas, viagens e estádios. Divulgada no domingo, a filmagem termina com a declaração de uma marinheira, puxando correntes: "Privilégios? Vem pra Marinha".

Embora escamoteada, a crítica ao pacote de corte de gastos do governo é indisfarçável. Em condições normais, a reação dos militares à tentativa de podar parte dos seus privilégios seria apenas desagradável. Torna-se absurdo quandos se considera que os cortes impostos ao Brasil sem farda afetam do salário mínimo aos programas de socorro assistencial.