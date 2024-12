Reino Unido deporta mais de 600 brasileiros na maior operação de remoção voluntária de imigrantes da história do país

A operação faz parte do chamado Programa de Retorno Voluntário, ou VRS, em sua sigla em inglês, oferecido pelo governo britânico para quem está em situação irregular e quiser retornar ao seu país de origem voluntariamente. O departamento de imigração daqui oferece, como forma de incentivo, passagem aérea e auxílio financeiro de três mil libras esterlinas, cerca de R$ 23 mil por pessoa, inclusive a bebês e crianças. O governo deposita esse valor em um cartão e o dinheiro só pode ser sacado uma vez que o imigrante desembarque em seu país, no caso, o Brasil.

Mais de seis mil pessoas de várias nacionalidades se inscreveram no programa desde a volta dos trabalhistas ao poder, entre julho e setembro deste ano, um aumento de 16% comparado ao mesmo período do ano passado.

Cerco aos imigrantes

Não só na Europa, como nos Estados Unidos, com a vitória de DonaldTrump, a imigração tem dominado o debate político. Aqui o assunto se acirrou com o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O partido trabalhista venceu as eleições em julho prometendo, como os conservadores, apertar o cerco aos imigrantes ilegais. Mas os números continuam a subir. Desde que os trabalhistas assumiram o poder, 20 mil refugiados se arriscaram a fazer a perigosa travessia da França para cá no Canal da Mancha em precários botes de borracha. O governo diz que o número alto está associado às condições climáticas do verão e início do outono no hemisfério norte, porque o tempo bom favorece a travessia. O governo britânico espera, com o programa de remoção voluntária, economizar, nos próximos dois anos, quatro bilhões de libras esterlinas em acomodação de refugiados que esperam seu pedido de asilo político.

Brasileiros em situação irregular

Na maioria desses casos de remoção voluntária, os brasileiros chegaram legalmente ao Reino Unido sem visto de trabalho ou estudante, ou seja, na condição de turista. Mas ficaram no país além do tempo permitido, que é de no máximo seis meses. Outra situação inclui os brasileiros que também têm um passaporte europeu, mas, depois do Brexit, não regularizaram sua situação imigratória. A coalizão Latin Americans in the UK recebeu a notícia da deportação secreta dos brasileiros com preocupação e lembrou que muitos enfrentam dificuldade em acessar informações imigratórias oficiais do governo e receber apoio jurídico em português e acabam retornando ao Brasil por falta de opção ou desentendimento das regras.