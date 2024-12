Argentina: governo quer cobrar de estrangeiros por ensino público universitário em que brasileiros são maioria

A medida que afeta diretamente os brasileiros é a cobrança pelo ensino universitário público.

"As universidades nacionais poderão cobrar dos estudantes estrangeiros não-residentes. Um de cada três estudantes de Medicina é estrangeiro", apontou o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, com mira nos estudantes brasileiros, maioria entre os estrangeiros na carreira de Medicina.

Segundo um relatório do Ministério do Capital Humano da Argentina, com base nos números mais atualizados disponíveis (2022), há 20.255 mil estudantes brasileiros em cursos de Medicina no país, dos quais 12.131 estão no sistema público, concentrados na Universidade de Buenos Aires, na Universidade Nacional de Rosario e na Universidade de La Plata, respectivamente.

No que se refere à cobrança pelo atendimento médico, a medida está mais orientada a chilenos, bolivianos e paraguaios que cruzam a fronteira por atendimento gratuito de qualidade, incluindo "excursões sanitárias".

O governo não deu detalhes sobre as medidas nem revelou um rascunho do projeto, mas, no anúncio, o porta-voz diz que serão para os estrangeiros não-residentes.

"Os organismos nacionais, provinciais ou municipais competentes em matéria de Saúde vão determinar as condições de acesso ao sistema, incluindo a possibilidade de cobrar pelo serviço aos estrangeiros que não residirem no país", explicou Manuel Adorni. "Nós nos despedimos dos 'tours sanitários'", definiu.