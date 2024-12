"Mundo em chamas": ONU faz apelo por 47,4 bilhões de dólares para ajudar os mais vulneráveis em 2024

A ONU fez um apelo nesta quarta-feira (4) por US$ 47,4 bilhões para ajudar 190 milhões de pessoas no mundo em 2024. De acordo com a organização, a combinação de conflitos, a crise climática e o aumento das desigualdades cria um perfeito desastre e as pessoas mais vulneráveis pagam o preço.

As Nações Unidas preveem que 305 milhões de pessoas enfrentarão as consequências de conflitos e das mudanças climáticas e precisarão de ajuda humanitária no ano que vem. Porém, a organização pede ajuda para apenas 190 milhões, explicando que devido a falta de financiamentos, teve que estabelecer prioridades.

"O mundo está em chamas", afirmou Tom Fletcher, subsecretário de Assuntos Humanitários das Nações Unidas. "A combinação de conflito, crise climática e desigualdade criou uma tempestade perfeita", disse. "Estamos enfrentando uma crise múltipla em escala mundial e as pessoas mais vulneráveis pagam o preço", destacou.