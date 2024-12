"Não é só meu cargo que está em risco", diz premiê da França antes da votação de uma moção de censura

"Será que para sua reinauguração, Notre-Dame de Paris reconstruída terá um governo desconstruído?", ironiza o jornal Le Figaro, que diz que com a provável queda de Barnier, a pressão se volta contra Macron.

A reinauguração da catedral acontece no próximo sábado (7) e tem prevista a presença do chefe de governo e de seus ministros. A aposta bem-sucedida de reconstruir Notre-Dame, cinco anos após o incêndio que devastou o monumento, seria arruinada por "cinzas políticas", diz o jornal. A reportagem cita possíveis sucessores do primeiro-ministro, da direita e do centro, lembrando que o debate sobre uma eventual demissão de Macron "ganha força" a cada dia, o que coloca o presidente ainda mais sob pressão.

Esquerda e extrema direita juntas

A Assembleia Nacional começará a examinar a partir das 16 horas locais (meio-dia em Brasília) a possível saída de Michel Barnier, nomeado para o cargo em 5 de setembro. Duas moções de censura foram apresentadas na segunda-feira (2), na sequência da decisão do primeiro-ministro de recorrer ao artigo 49.3 da Constituição, uma cláusula especial da Constituição francesa, para que o projeto de lei de financiamento da Seguridade Social fosse adotado sem votação dos deputados.

Para Le Monde, os chefes de Estado e de governo da França ainda se recusam a acreditar na moção de censura. Prova disso foi a combatividade do primeiro-ministro durante a entrevista aos canais de tevê TF1 e France 2, na noite de terça-feira (3), quando Barnier fez novamente um apelo "à responsabilidade dos deputados". Ele disse esperar que "os interesses maiores do país" prevaleçam.

"Não é só o meu cargo que está em risco", observou Barnier. "Isto vai muito além da minha condição", acrescentou o chefe do Governo destacando a situação orçamentária difícil do país, com um déficit previsto de 6,1% do PIB em 2024.