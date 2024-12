Partidos de oposição pedem impeachment de presidente da Coreia do Sul após imposição de lei marcial

"Para salvaguardar uma Coreia do Sul liberal das ameaças apresentadas pelas forças comunistas da Coreia do Norte e eliminar os elementos antiestatais que roubam a liberdade e a felicidade do povo, declaro a lei marcial de emergência", disse ele, em discurso televisionado. "A nossa Assembleia Nacional se tornou um refúgio de criminosos, uma fortaleza para uma ditadura legislativa que busca paralisar o sistema judiciário e administrativo e derrubar a ordem democrática liberal", continuou.

O presidente não deu detalhes, contudo, sobre as ameaças vindas de Pyongyang, mas lembrou que o país continua tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte, que possui um arsenal nuclear.

Embora tenha sido de curta duração, a imposição da lei marcial levou ao deslocamento de tropas militares, à proibição de todas as atividades políticas e colocou os meios de comunicação sob controle governamental.

A Constituição da Coreia do Sul determina que a lei marcial deve ser suspensa se a maioria do Parlamento assim solicitar.

Reações

A Casa Branca afirmou que não foi informada "com antecedência" das intenções do presidente sul-coreano, mesmo tendo cerca de 28.500 soldados americanos posicionados no país para lidar com a Coreia do Norte e seu programa armamentista.