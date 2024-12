Partido governista sul-coreano se opõe a pedido de impeachment contra o presidente Yoon Suk Yeol

Demissão do ministro da Defesa

Desde sua chegada ao poder em 2022, o ex-promotor de Justiça enfrentou várias crises que afetaram sua popularidade.

Na noite de terça-feira, após semanas de discussão em torno do orçamento, o presidente impôs a lei marcial alegando ameaças das "forças comunistas da Coreia do Norte" e de "elementos antinacionais" dentro do país.

A ordem civil foi suspensa por algumas horas. Um decreto do comandante das Forças Armadas proibiu atividades e partidos políticos, "a falsa propaganda", as greves e as "aglomerações que incitam a agitação social".

As forças de segurança blindaram a Assembleia Nacional, helicópteros militares pousaram no teto do Parlamento e quase 300 soldados tentaram isolar o local, onde os deputados da oposição conseguiram entrar depois de enfrentar as forças de segurança.

Os opositores votaram contra a lei, o que em tese obrigava constitucionalmente Yoon a revogar a lei marcial.